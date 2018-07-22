В Армении опровергли пересмотр статуса российских пограничников в стране

“Министр говорил ... о некоторых правовых уточнениях и технических деталях лишь с целью улучшения и развития этого документа (договора о российской базе)”, — сказал Ованнисян.

Ранее Armnews и другие армянские СМИ распространили заявление главы Минобороны страны Давида Тонояна, в котором он допустил пересмотр статуса российских пограничников, который закреплен договором 1995 года. В качестве повода министр указал инцидент в селе Паник в Ширакской области, где 18 июля российские военные провели учения со стрельбой без предупреждения, что привело к панике среди местных жителей. Тогда на 102-й российское военной базе ее командование принесло армянским властям извинения за данный инцидент.

Как сообщал УНН, Армения готова стать мостом, связывающим интересы Европейского союза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в институте “Карнеги Европа” в Брюсселе.