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У Вірменії спростували перегляд статусу російських прикордонників в країні

У Вірменії спростували перегляд статусу російських прикордонників в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Вірменія не має наміру переглядати статус російських прикордонників, які несуть службу на кордонах країни з Туреччиною і Іраном, заявив місцевим ЗМІ прес-секретар вірменського оборонного відомства Вірменії Арцруни Ованесян, повідомляє УНН.

“Міністр говорив ... про деякі правові уточнення і технічні деталі лише з метою поліпшення і розвитку цього документа (договору про російську базу)”, — сказав Ованесян.

Раніше Armnews і інші вірменські ЗМІ поширили заяву глави Міноборони країни Давида Тонояна, в якій він допустив перегляд статусу російських прикордонників, який закріплений договором 1995 року. Як привід міністр вказав інцидент в селі Панік в Ширакській області, де 18 липня російські військові провели навчання зі стрільбою без попередження, що призвело до паніки серед місцевих жителів. Тоді на 102-й російській військовій базі її командування принесло вірменській владі вибачення за цей інцидент.

Як повідомляв УНН, Вірменія готова стати мостом, що зв’язує інтереси Європейського союзу (ЄС) і Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи в інституті “Карнегі Європа” в Брюсселі.

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