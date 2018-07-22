У Вірменії спростували перегляд статусу російських прикордонників в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Вірменія не має наміру переглядати статус російських прикордонників, які несуть службу на кордонах країни з Туреччиною і Іраном, заявив місцевим ЗМІ прес-секретар вірменського оборонного відомства Вірменії Арцруни Ованесян, повідомляє УНН.
“Міністр говорив ... про деякі правові уточнення і технічні деталі лише з метою поліпшення і розвитку цього документа (договору про російську базу)”, — сказав Ованесян.
Раніше Armnews і інші вірменські ЗМІ поширили заяву глави Міноборони країни Давида Тонояна, в якій він допустив перегляд статусу російських прикордонників, який закріплений договором 1995 року. Як привід міністр вказав інцидент в селі Панік в Ширакській області, де 18 липня російські військові провели навчання зі стрільбою без попередження, що призвело до паніки серед місцевих жителів. Тоді на 102-й російській військовій базі її командування принесло вірменській владі вибачення за цей інцидент.
Як повідомляв УНН, Вірменія готова стати мостом, що зв’язує інтереси Європейського союзу (ЄС) і Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи в інституті “Карнегі Європа” в Брюсселі.