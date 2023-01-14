В Винницкой области раздаются взрывы: по предварительным данным, работает ПВО

Детали

"Винницкая область — повторные взрывы. Работает ПВО", - говорится в сообщении "Карты воздушных тревог".

Также информацию о взрывах в Винницкой области подтверждают СМИ.

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Городские и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили.

Как сообщал УНН, по всей Украине раздается воздушная тревога.