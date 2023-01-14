В Винницкой области раздаются взрывы: по предварительным данным, работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Винницкой области прогремели взрывы. Об этом сообщают СМИ и пользователи социальных сетей, передает УНН.
Детали
"Винницкая область — повторные взрывы. Работает ПВО", - говорится в сообщении "Карты воздушных тревог".
Также информацию о взрывах в Винницкой области подтверждают СМИ.
Добавим
Городские и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили.
Как сообщал УНН, по всей Украине раздается воздушная тревога.