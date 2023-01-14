У Вінницькій області лунають вибухи: за попередніми даними, працює ППО

Деталі

"Вінницька область — повторні вибухи. Працює ППО", - зазначено у повідомленні "Карти повітряних тривог".

Також інформацію про вибухи у Вінницькій області піждтверджують ЗМІ.

Додамо

Міська та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердили.

Як повідомляв УНН, по всій Україні лунає повітряна тривога.