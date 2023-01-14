У Вінницькій області лунають вибухи: за попередніми даними, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Вінницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляють ЗМІ та користувачі соціальних мереж, передає УНН.
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"Вінницька область — повторні вибухи. Працює ППО", - зазначено у повідомленні "Карти повітряних тривог".
Також інформацію про вибухи у Вінницькій області піждтверджують ЗМІ.
Додамо
Міська та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердили.
Як повідомляв УНН, по всій Україні лунає повітряна тривога.