В Виннице столкнулись четыре автомобиля: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Четыре автомобиля столкнулись сегодня утром в Виннице, в результате чего травмированы три человека, один человек погиб. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.
"27 июля около 9:00 на улице Лебединского столкнулись две легковушки, бус и грузовик. Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro и грузовиком MAN", - говорится в сообщении.
В результате аварии каретами скорой помощи в больницу доставлены водитель BMW, водитель и пассажир микроавтобуса Opel Vivaro. В больнице во время оказания медицинской помощи водитель BMW скончался.
На месте масштабного ДТП работают усиленные следственно-оперативные группы полиции, устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают свидетелей.
Напомним, на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего погиб один человек и еще один получил травмы.