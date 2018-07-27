У Вінниці зіткнулися чотири автомобілі: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Чотири автомобілі зіткнулися сьогодні вранці у Вінниці, внаслідок чого травмувалися троє осіб, одна людина загинула. Про це повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.
"27 липня близько 9:00 на вулиці Лебединського зіткнулися два легковики, бус та вантажівка. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Mitsubishi, Opel Vivaro та вантажівкою MAN", - йдеться в повідомленні.
У результаті аварії каретами швидкої допомоги до лікарні доставлені водій BMW, водій та пасажир мікроавтобуса Opel Vivaro. У лікарні під час надання медичної допомоги водій BMW помер.
На місці масштабної ДТП працюють посилені слідчо-оперативні групи поліції, які встановлюють обставини ДТП та опитують свідків.
Нагадаємо, на автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення трьох автомобілів, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна отримала травми.