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У Вінниці зіткнулися чотири автомобілі: є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Чотири автомобілі зіткнулися сьогодні вранці у Вінниці, внаслідок чого травмувалися троє осіб, одна людина загинула. Про це повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.

"27 липня близько 9:00 на вулиці Лебединського зіткнулися два легковики, бус та вантажівка. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Mitsubishi, Opel Vivaro та вантажівкою MAN", - йдеться в повідомленні.

У результаті аварії каретами швидкої допомоги до лікарні доставлені водій BMW, водій та пасажир мікроавтобуса Opel Vivaro. У лікарні під час надання медичної допомоги водій BMW помер.

На місці масштабної ДТП працюють посилені слідчо-оперативні групи поліції, які встановлюють обставини ДТП та опитують свідків.

Нагадаємо, на автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення трьох автомобілів, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна отримала травми. 

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