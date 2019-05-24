В Виннице "заминировали" ТЦ и четыре университета

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19:45 • 33726 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 71160 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 85183 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121803 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111279 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137515 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144604 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130118 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130188 просмотра

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В Виннице "заминировали" ТЦ и четыре университета

В Виннице "заминировали" ТЦ и четыре университета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Утром 24 мая на почтовые ящики ТЦ "Мегамолл", Винницкого технического, медицинского, аграрного и государственного педагогического университетов поступили сообщения, что в помещениях заложенны взрывные устройства. Указанные объекты проверяют взрывотехники и кинологи. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

Около 7:50 администрация ТЦ "Мегамолл" сообщила в полицию: на их электронную почту пришло письмо с угрозой, что в помещении должен произойти взрыв. На место выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики. Поскольку заведение еще не начало свою работу, эвакуировали его охрану. При обследовании помещения взрывоопасные предметы не нашли.

Сообщения аналогичного содержания поступили на почтовые ящики четырех винницких университетов: медицинского, аграрного, технического и педагогического. Информация об этом в полицию поступила около 9:00. Эти учреждения пока обследуют взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Работники и студенты университетов эвакуированы.

Решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается заключением на срок до шести лет.

Напомним, в Черновцах сообщили о заминировании ОГА.

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