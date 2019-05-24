В Виннице "заминировали" ТЦ и четыре университета

Около 7:50 администрация ТЦ "Мегамолл" сообщила в полицию: на их электронную почту пришло письмо с угрозой, что в помещении должен произойти взрыв. На место выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики. Поскольку заведение еще не начало свою работу, эвакуировали его охрану. При обследовании помещения взрывоопасные предметы не нашли.

Сообщения аналогичного содержания поступили на почтовые ящики четырех винницких университетов: медицинского, аграрного, технического и педагогического. Информация об этом в полицию поступила около 9:00. Эти учреждения пока обследуют взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Работники и студенты университетов эвакуированы.

Решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается заключением на срок до шести лет.

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