У Вінниці "замінували" ТЦ і чотири університети

Близько 7:50 адміністрація ТЦ "Мегамол" повідомила у поліцію: на їх електронну скриньку надійшов лист з погрозою, що у приміщенні має статись вибух. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції, рятувальники, медики. Оскільки заклад ще не розпочав свою роботу, евакуювали його охорону. При обстеженні приміщення вибухонебезпечні предмети не знайшли.

Повідомлення аналогічного змісту надійшли на поштові скриньки чотирьох вінницьких університетів: медичного, аграрного, технічного та педагогічного. Інформація про це до поліції надійшла близько 9:00. Ці заклади наразі обстежують вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Працівники та студенти університетів евакуйовані.

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до шести років.

Нагадаємо, у Чернівцях повідомили про замінування ОДА.