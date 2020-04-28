В Виннице водитель Infiniti, который устроил смертельное ДТП, получил условное наказание

"Винницкий городской суд Винницкой области признал виновным 24-летнего водителя, который в марте 2019 года совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и травмировался пассажир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства стало известно, что в марте 2019 года 24-летний водитель автомобиля марки Infiniti Q50, двигаясь по улице Келецкой в городе Виннице, допустил столкновение с другим автомобилем, который сошел с проезжей части и наехал на металлическое ограждение и электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Infiniti Q50 получил травмы средней тяжести, а водитель другого авто получил телесные повреждения, которые впоследствии стали причиной смерти.

"В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего). Просил суд строго его не наказывать, сообщил, что сделал для себя соответствующие выводы и добровольно возместил потерпевшим в полном объеме материальный и моральный ущерб", - добавляется в сообщении.

В свою очередь представитель потерпевшего суда пояснила, что когда ей сообщили о данном событии, она поехала в больницу, где уже был обвиняемый. Также, женщина отметила, что обвиняемый взял на себя все расходы на лечение и погребение потерпевшего. Более того, представитель потерпевшего просила суд обвиняемого вообще никак не наказывать. По ее мнению парень все понял и сделал для себя соответствующие выводы.

В судебном заседании потерпевший пассажир сообщил, что претензий к обвиняемому он не имеет, поскольку последний возместил ему средства.

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Исходя из общих начал назначения наказания, суд учел мнения потерпевших, то, что обвиняемый ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, добровольно возместил причиненный ущерб, искренне раскаялся в содеянном.

По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, суд признал виновным винничанина в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, а также на год лишил права управлять транспортными средствами.

"Одновременно, согласно требованиям статьи 75 Уголовного кодекса Украины, суд освободил осужденного от отбывания основного наказания, установив испытательный срок - 2 года. Если в течение этого времени человек снова совершит новое преступление, то отбывать назначенное наказание в полной мере", - отмечается в сообщении.

Также, суд в соответствии с требованиями пунктов 1,2 части первой пункта 2 части третьей статьи 76 Уголовного кодекса Украины обязал осужденного периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Сейчас приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, Святошинский районный суд Киева приговорил водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия до 7 лет 3 месяцев лишения свободы.