У Вінниці водій на Infiniti, який влаштував смертельне ДТП, отримав умовне покарання

"Вінницький міський суд Вінницької області визнав винним 24-річного водія, який у березні 2019 року спричинив дорожньо-транспорту пригоду, внаслідок якої загинула людина та травмувався пасажир", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в ході судового розгляду стало відомо, що у березні 2019 року 24-річний водій автомобіля марки Infiniti Q50, рухаючись по вулиці Келецькій у місті Вінниці, допустив зіткнення з іншим автомобілем, який з’їхав із проїзної частини та наїхав на металеве огородження й електроопору. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир Infiniti Q50 дістав травми середньої тяжкості, а водій іншого авто отримав тілесні ушкодження, які згодом стали причиною смерті.

"Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Просив суд суворо його не карати, повідомив, що зробив для себе належні висновки і добровільно відшкодував потерпілим в повному обсязі матеріальну та моральну шкоди", - додається у повідомленні.

В свою чергу представник потерпілого суду пояснила, що коли її повідомили про дану подію, вона поїхала до лікарні, де вже був обвинувачений. Також, жінка зазначила, що обвинувачений взяв на себе усі витрати на лікування та поховання потерпілого. Більше того, представник потерпілого просила суд обвинуваченого взагалі ніяк не карати. На її думку хлопець усе зрозумів та зробив для себе належні висновки.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий пасажир повідомив, що претензій до обвинуваченого він не має, оскільки останній відшкодував йому кошти.

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Виходячи із загальних засад призначення покарання, суд врахував думки потерпілих, те, що обвинувачений раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, добровільно відшкодував завдану шкоду, щиро розкаявся у вчиненому.

За результатами повного та всебічного судового розгляду, суд визнав винним вінничанина у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі, а також на рік позбавив права керувати транспортними засобами.

"Одночасно, відповідно до вимог статті 75 Кримінального кодексу України, суд звільнив засудженого від відбування основного призначеного покарання, встановивши іспитовий строк – 2 роки. Якщо упродовж цього часу чоловік знову вчинить новий злочин, то відбуватиме призначене покарання в повній мірі", - зазначається у повідомленні.

Також, суд відповідно до вимог пунктів 1,2 частини першої пункту 2 частини третьої статті 76 Кримінального кодексу України зобов’язав засудженого періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Наразі, вирок іще не набрав законної сили.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва засудив водія, який на смерть збив пішохода та втік з місця події до 7 років 3 місяців позбавлення волі.