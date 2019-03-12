В Виннице велосипедист ударил патрульного ногой по голове
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Подозреваемый в кражах мужчина пытался оторваться от преследования правоохранительных органов, а когда его все же остановили - ударил ногой по голове работника патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Винницкой области, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, в ночь с 11 на 12 марта патрульным поступило ориентирование на подозрительную личность, которая может быть причастна к совершению краж ценных вещей из автомобилей. Инспекторы заметили похожего по описанию человека, который ехал на велосипеде и заглядывал в салоны автомобилей. По требованию полицейских остановиться он не реагировал, зато начал ругаться и убегать дворами.
Другой экипаж патрульных обнаружил беглеца чуть позже в другом районе. Ему снова подали требование об остановке, на что велосипедист не отреагировал. По данным полиции, преступник очень нервничал, продолжал ругаться и убегать от инспекторов дворами, но патрульные заблокировали ему дорогу.
При задержании злоумышленник дергал полицейских за форменную одежду, кричал, толкался, вел себя агрессивно, а затем ударил одного из патрульных ногой в голову. Унять дебошира правоохранителям удалось, только надев на него наручники.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке и доставлен в изолятор временного содержания. Следствие установит все обстоятельства дела.
Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы за нанесение телесных повреждений патрульному.
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