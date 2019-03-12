У Вінниці велосипедист ударив патрульного ногою по голові

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Підозрюваний у крадіжках чоловік намагався відірватися від переслідування правоохоронців, а коли його все ж зупинили - вдарив ногою по голові працівника патрульної служби. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Вінницької області, передає УНН.

Як повідомили у прес-службі, у ніч з 11 на 12 березня патрульним надійшло орієнтування на підозрілу особу, яка може бути причетною до вчинення крадіжок цінних речей з автомобілів. Інспектори помітили схожого за описом чоловіка, який їхав на велосипеді та заглядав у салони автомобілів. На вимогу поліцейських зупинитись він не реагував, натомість почав лаятись та тікати дворами.

Інший екіпаж патрульних виявив втікача трохи пізніше в іншому районі. Йому знову подали вимогу про зупинку, на що велосипедист вкотре не відреагував. За даними поліції, правопорушник дуже нервував, продовжував лаятись та тікати від інспекторів дворами, але патрульні заблокували йому дорогу.

При затриманні зловмисник смикав поліцейських за форменний одяг, кричав, штовхався, поводився агресивно, а потім вдарив одного з патрульних ногою в голову. Вгамувати дебошира правоохоронцям вдалось, лише одягнувши на нього кайданки.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правопорушника затримано в процесуальному порядку та доставлено до ізолятора тимчасового тримання. Слідство встановить всі обставини справи.

Правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі за нанесення тілесних ушкоджень патрульному.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік побив свою дружину і напав з ножем на поліцейського, який прибув на виклик.

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