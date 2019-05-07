В Виннице группировка торговала опасными психотропами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Винницкой области задержали организованную преступную группу, которая через сеть Интернет сбывала особо опасные наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.
Отмечается, что организованная преступная группа, течение 2018 года на территории Винницы, через Интернет, путем осуществления скрытых закладок с использованием мессенджера Telegram, вела сбыт особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен - каннабис и экстракт каннабиса. Также психотропного вещества, оборот которого ограничен - метамфетамин и особо опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен - диметоксиамфетамин, PVP, ЛСД, ТГК, 2C-D-NBOMe (25D-NBOMe), 2C-N-NBOMe (25N-NBOMe), 2C -B-NBOMe (25B-NBOMe) и 2C-N-NBOMe (25N-NBOMe) в особо крупных размерах.
Членам организованной группы, в которую входили молодые люди, сообщено о подозрении в совершении особо тяжких уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 УК Украины. В настоящее время досудебное расследование подходит к завершению.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, молодая киевлянка организовала наркотрафик из ОРДЛО.