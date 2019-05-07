Молода киянка організувала наркотрафік з ОРДЛО

"За місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено 500 грам метадону, 400 пігулок "Димедрол", 140 пігулок сильнодіючих лікарських засобів "Сонат". Загальна вартість вилучених наркотичних речовин за цінами "чорного ринку" становить близько 1 млн гривень", - повідомили у поліції.

Як зазначається, загалом, для документування злочинної групи працівники поліції провели ряд поліцейських заходів, серед них 15 контрольних закупок.

Так, 6 зловмисників з чітким розподілом ролей між собою з серпня минулого року налагодили канал незаконного постачання метадону з окупованого міста Донецьк на територію Києва та столичної області.

Організатором виявилась 25-річна жителька Києво-Святошинського району, вона контролювала постачання та збут наркотиків та надходження грошей.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання жінки поліцейські виявили та вилучили метадон, гроші, отримані злочинним шляхом, банківські картки та телефони, за допомогою яких здійснювався зв'язок із покупцями наркотиків та членами угруповання.

"За місцем проживання 41-річного киянина, який був оптовим збувачем, поліцейські вилучили 30 розфасованих та підготовлених до продажу поліетиленових пакетиків з метадоном, 14 мобільних телефонів, а також кошти в сумі 22 тисячі гривень, отриманих від продажу наркотиків. Також виявлено та вилучено пістолет та гранату "РГО", - додали у прес-службі.

Двоє жителі Києва, 35-річний чоловік та 41-річна жінка, займалися збутом наркотиків методом закладок. У них також за місцем проживання виявлено та вилучено фасовий метадон, лікарські пігулки "Сонат" та таблетки "Димедрол", мобільні телефонів за допомогою яких останній здійснював зв'язок із покупцями наркотичних засобів та сім-картки мобільних операторів, банківські картки, а також грошові кошти, які були отримані від продажу наркотичних засобів.

"Відносно ще двох фігурантів-постачальників, 54-річної жінки та 28-річного чоловіка, жителів міста Донецьк, наразі вирішується питання про оголошення їх в розшук та затримання. Всіх учасників злочинного угрупування затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено їм про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Триває слідство.

Нагадаємо, киянин викинув з вікна квартири наркотики під час обшуку.