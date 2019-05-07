Молодая киевлянка организовала наркотрафик из ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Правоохранители Киева задержали организованную группу лиц, которая наладила поставки наркотиков из Донецка в Киев и область, организатором наркоканала выступила 25-летняя жительница Киево-Святошинского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
"По месту жительства фигурантов обнаружено и изъято 500 граммов метадона, 400 таблеток "Димедрол", 140 таблеток сильнодействующих лекарственных средств "Сонат". Общая стоимость изъятых наркотических веществ по ценам "черного рынка" составляет около 1 млн гривен", - сообщили в полиции.
Как отмечается, в общем, для документирования преступной группы работники полиции провели ряд полицейских мер, среди них 15 контрольных закупок.
Так, 6 злоумышленников с четким распределением ролей между собой с августа прошлого года наладили канал незаконной поставки метадона из оккупированного города Донецк на территорию Киева и столичной области.
Организатором оказалась 25-летняя жительница Киево-Святошинского района, она контролировала снабжение и сбыт наркотиков и поступления денег.
Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства женщины полицейские обнаружили и изъяли метадон, деньги, полученные преступным путем, банковские карты и телефоны, с помощью которых осуществлялась связь с покупателями наркотиков и членами группировки.
"По месту жительства 41-летнего киевлянина, который был оптовым сбытчиком, полицейские изъяли 30 расфасованных и подготовленных к продаже полиэтиленовых пакетиков с метадоном, 14 мобильных телефонов, а также средства в сумме 22 000 гривен, полученных от продажи наркотиков. Также обнаружено и изъято пистолет и граната "РГО", - добавили в пресс-службе.
Двое жителей Киева, 35-летний мужчина и 41-летняя женщина, занимались сбытом наркотиков методом закладок. У них также по месту жительства обнаружено и изъято фасованный метадон, лекарственные таблетки "Сонат" и таблетки "Димедрол", мобильные телефоны, с помощью которых последний осуществлял связь с покупателями наркотических средств и сим-карты мобильных операторов, банковские карты, а также денежные средства, полученные от продажи наркотических средств.
"В отношении еще двух фигурантов-поставщиков, 54-летней женщины и 28-летнего мужчины, жителей города Донецк, сейчас решается вопрос об объявлении их в розыск и задержание. Всех участников преступной группировки задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено им о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Продолжается следствие.
Напомним, киевлянин выбросил из окна квартиры наркотики во время обыска.