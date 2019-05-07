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У Вінниці угруповання торгувало небезпечними психотропами

У Вінниці угруповання торгувало небезпечними психотропами

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. На Вінниччині правоохоронці затримали організовану злочинну групу, яка через мережу Інтернет збувала особливо небезпечні наркотичні засоби. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, передає УНН.

Зазначається, що організована злочинна група, продовж 2018 року на території Вінниці, через мережу Інтернет, шляхом здійснення прихованих закладок з використанням месенджеру Telegram, вела збут особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено – канабіс та екстракт канабісу. Також психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетамін та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено – диметоксіамфетамін, PVP, ЛСД, ТГК, 2C-D-NBOMe (25D-NBOMe), 2C-N-NBOMe (25N-NBOMe), 2C-B-NBOMe (25B-NBOMe) та 2C-N-NBOMe (25N-NBOMe) в особливо великих розмірах.

Членам організованої групи, до якої входили молоді люди, повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України. На даний час досудове розслідування йде до завершення.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, молода киянка організувала наркотрафік з ОРДЛО.

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