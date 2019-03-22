В Виннице правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Правоохранители Винницкой области разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.
20 марта 17-летняя Дарья Алексеева самовольно покинула детскую областную больницу в Виннице, где проходила лечение.
Приметы пропавшей: на вид – 17 лет, рост – 65 см, короткие темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. На предплечье татуировка, возможно, китайские символы. Была одета в темную жилетку, серую кофту, темные джинсы.
Правоохранители просят граждан, которые видели девушку и могут помочь в ее розыске, сообщить в полицию по телефонам: (0432) 59-40-99, 59-41-55 или 102.
Напомним, полиция Днепропетровской области разыскивает женщину с 1,5 летним ребенком, пропавших в г. Вольногорск.