У Вінниці правоохоронці розшукують неповнолітню дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Правоохоронці Вінничини розшукують зниклу неповнолітню дівчину. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.
20 березня 17-річна Дарина Алєксєєва самовільно залишила дитячу обласну лікарню у Вінниці, де проходила лікування.
Прикмети зниклої: на вигляд – 17 років, зріст – 65 см, коротке темно-русяве волосся, сіро-зелені очі. На передпліччі татуювання, можливо, китайські символи. Була одягнена в темну жилетку, сіру кофту, темні джинси.
Правоохоронці просять громадян, які бачили дівчину та можуть допомогти у її розшуку, повідомити поліцію за телефонами: (0432) 59-40-99, 59-41-55 або 102.
Нагадаємо, поліція Дніпропетровської області розшукує жінку з 1,5 річною дитиною, які зникли у м. Вільногірськ.