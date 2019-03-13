Правоохоронці розшукують зниклу матір з 1,5 річною дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Поліція Дніпропетровської області розшукує зниклу матір з 1,5 річною дитиною, які зникли у м. Вільногірськ. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
“3 березня 2019 року Катерина Ковальова, 01.01.1997 р.н. пішла на прогулянку разом із сином Павлом 12.07.2017 р.н. Потім 7 березня жінку з дитиною бачили разом з двома чоловіками (на фото)”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці просять, якщо ви впізнали осіб на фото, або маєте будь-яку корисну інформацію про місцезнаходження жінки та її сина, прохання терміново зателефонувати до поліції за номерами 102 або 068 923 04 02.
Нагадаємо, правоохоронці Основнянського відділу поліції встановлюють місцезнаходження 17-річного Олега Погребняка.