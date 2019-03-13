Правоохранители разыскивают пропавшую мать с 1,5 летним ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Полиция Днепропетровской области разыскивает пропавшую мать с 1,5 летним ребенком, пропавших в г. Вольногорск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"3 марта 2019 года Екатерина Ковалева, 01.01.1997 г.р. пошла на прогулку вместе с сыном Павлом 12.07.2017 г.р. Затем 7 марта женщину с ребенком видели вместе с двумя мужчинами (на фото)", - говорится в сообщении.
Правоохранители просят, если вы узнали лиц на фото, или есть какия-либо полезная информация о местонахождении женщины и ее сына, просьба срочно позвонить в полицию по телефонам 102 или 068 923 04 02.
Напомним, правоохранители Основнянського отдела полиции устанавливают местонахождение 17-летнего Олега Погребняка.