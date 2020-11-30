В Вилково зафиксировали загрязнение земли химикатами - убытки на более чем 1 млн грн

"В городе Вилково Килийского района Одесской области на земельном участке площадью 20 тысяч квадратных метров обнаружили загрязнение аммонием, нитратами, хлоридами, фосфором и сульфатами. Экология известного украинского городка пострадала при эксплуатации свалки при отсутствии необходимых документов. Инспекция рассчитала убытки и предъявила претензию КП "Вилковский горводоканал" на сумму 1 млн 153 тыс. гривен", - сказал глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Отмечается, что на прошлой неделе инспекция выявила нарушения на еще одном одесском предприятии - ООО "Миллениум-2014".

"Также в Одесской области из-за повреждения канализационной трубы при строительстве жилого дома произошло загрязнение неочищенными сточными водами участка площадью 205 квадратных метров. ГЭИ рассчитала убытки и предъявила претензию ООО "Миллениум-2014" на сумму свыше 880 тыс. грн", - добавил Малеваный.

Указано, что в целом в период с 20 по 26 ноября Госэкоинспекция насчитала убытков, причиненных окружающей среде на сумму 3 млн 220 тыс. грн и предъявила претензий и исков на сумму 2 млн 482 тыс. грн. За это время проведено 490 проверок и составлено 707 протоколов о нарушении экологического законодательства.

Напомним, ArcelorMittal заплатил более 11 млн грн убытков за ущерб экологии.