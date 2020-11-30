У Вилковому зафіксували забруднення землі хімікатами - збитки на понад 1 млн грн

"У місті Вилкове Кілійського району Одеської області на земельній ділянці площею 20 тисяч квадратних метрів виявили забруднення амонієм, нітратами, хлоридами, фосфором та сульфатами. Екологія відомого українського містечка постраждала при експлуатації сміттєзвалища за відсутності необхідних документів. Інспекція розрахувала збитки та пред’явила претензію КП "Вилківський міськводоканал" на суму 1 млн 153 тис. гривень", - сказав голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Зазначається, що протягом минулого тижня інспекція виявила порушення на ще одному одеському підприємстві - ТОВ "Міленіум-2014".

"Також у Одеській області через пошкодження каналізаційної труби під час будівництва житлового будинку відбулося забруднення неочищеними стічними водами ділянки площею 205 квадратних метрів. ДЕІ розрахувала збитки та пред’явила претензію ТОВ “Міленіум-2014” на суму понад 880 тис. грн", - додав Мальований.

Вказано, що загалом у період з 20 по 26 листопада Держекоінспекція нарахувала збитків, заподіяних довкіллю, на суму 3 млн 220 тис. грн та пред'явила претензій і позовів на суму 2 млн 482 тис. грн. За цей час проведено 490 перевірок та складено 707 протоколів про порушення екологічного законодавства.

Нагадаємо, ArcelorMittal сплатив понад 11 млн грн збитків через шкоду екології.