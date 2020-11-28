Шкода екології: ArcelorMittal сплатив понад 11 млн грн збитків

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" сплатило понад 11 мільйонів гривень збитків за завдану екології шкоду. Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДЕІ.

"Протягом листопада ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" сплатило понад 11 мільйонів гривень збитків за завдану екології шкоду", - цитує пресслужба Мальованого.

Він уточнив, що 3-16 вересня за дорученням прем'єр-міністра України ДЕІ провела перевірку на підприємстві і виявила, що воно здійснює понаднормові викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

За результатом перевірки, ми розрахували суми збитків – спочатку більш ніж 7 млн, а потім 4,1 млн грн. Обидві суми сплачені "Арселор Міттал Кривий Ріг" добровільно, інформують у пресслужбі.

"ДЕІ ще продовжує перевірку дотримання підприємством природоохоронного законодавства у частині поводження з відходами та спецводокористування", - сказав Мальований.

Нагадаємо, у липні минулого року у СБУ заявили, що керівництво "АрселорМіттал" допустило порушення техніки безпеки, результатом якого став витік радіації на підприємстві.

Крім того, у 2016 році ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" вже сплачувало державі 72,7 млн грн збитків, завданих внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин.

Як повідомляв раніше УНН, у Кривому Розі планують відкрити до кінця року "Офіс чистого довкілля".

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