Шкода екології: ArcelorMittal сплатив понад 11 млн грн збитків

"Протягом листопада ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" сплатило понад 11 мільйонів гривень збитків за завдану екології шкоду", - цитує пресслужба Мальованого.

Він уточнив, що 3-16 вересня за дорученням прем'єр-міністра України ДЕІ провела перевірку на підприємстві і виявила, що воно здійснює понаднормові викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

За результатом перевірки, ми розрахували суми збитків – спочатку більш ніж 7 млн, а потім 4,1 млн грн. Обидві суми сплачені "Арселор Міттал Кривий Ріг" добровільно, інформують у пресслужбі.

"ДЕІ ще продовжує перевірку дотримання підприємством природоохоронного законодавства у частині поводження з відходами та спецводокористування", - сказав Мальований.

Нагадаємо, у липні минулого року у СБУ заявили, що керівництво "АрселорМіттал" допустило порушення техніки безпеки, результатом якого став витік радіації на підприємстві.

Крім того, у 2016 році ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" вже сплачувало державі 72,7 млн грн збитків, завданих внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин.

Як повідомляв раніше УНН, у Кривому Розі планують відкрити до кінця року "Офіс чистого довкілля".