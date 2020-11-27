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У Кривому Розі планують відкрити до кінця року "Офіс чистого довкілля"

У Кривому Розі планують відкрити до кінця року "Офіс чистого довкілля"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський очікує на відкриття "Офісу чистого довкілля" Держекоінспекції у Кривому Розі до кінця 2020 року. Про це сказав голова ДЕІ Андрій Мальований, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

"Глава держави наголосив, що очікує на реальний та видимий результат у розв’язанні екологічних проблем "Кривбасу". Йдеться, зокрема, про відкриття "Офісу чистого довкілля" Держекоінспекції для посилення екологічного контролю за промисловими об’єктами. Він додав, що роботи по підготовці Офісу до відкриття мають бути завершені до кінця року. Зі свого боку хочу зауважити, що це завдання виконується за графіком… Вже до кінця року Офіс буде готовий до відкриття, а переїзд туди працівників центрального апарату планується на початку 2021 року", - розповів Мальований.

Повідомляється, що під час наради голова ДЕІ проінформував про добровільну сплату збитків за викиди у повітря підприємством ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Нагадаємо, станом на 27 жовтня, за даними ДСНС, перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі мали місце лише у Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.

Як повідомляв УНН, у січні Кабінет міністрів прийняв рішення створити "Офіс контролю викидів у повітря" у Кривому Розі.

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