Кабмін створить "Офіс контролю викидів у повітря" в Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення створити "Офіс контролю викидів у повітря" у Кривому Розі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Рішення Уряду дозволить створити "Офіс контролю викидів у повітря" у Кривому Розі. Держава контролюватиме рівень забруднення повітря та викидів в атмосферу", - написав Гончарук.
За його словами, створення такого Офісу — це лише перший крок на шляху до реформи екологічного контролю.
"Спеціалісти та співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати та скеровувати перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу. "Офіс контролю викидів у повітря" збиратиме інформацію та здійснюватиме екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах України", - зазначив Гончарук.
Також, Гончарук нагадав, що у 2018-го року Україна посіла 109-е місце серед 180 країн світу за показниками захисту довкілля у розрізі впливу на здоров’я населення та захисту екосистем, а за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я, у 2016-му році забруднення атмосферного повітря призвело в Україні до понад 58 тисяч смертей (близько 10% всіх смертей за рік).
Нагадаємо, стало відомо, якими речовинами забруднене повітря у Києві.