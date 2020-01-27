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Стало відомо, якими речовинами забруднене повітря у Києві

Київ • УНН

 • 27588 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У деяких районах Києва зафіксовані перевищення середньодобових граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу столичної Держпродспоживслужби.

Стало відомо, якими речовинами забруднене повітря у Києві

"23 січня 2020 року рівень забруднення повітря в приземному шарі атмосфери Києва залишався високим. На кількох постах зареєстровано перевищення середньодобових граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Бессарабській площі кількість пилу перевищує граничнодопустиму концентрацію у 1,3 рази. На усіх постах зареєстровано перевищення вмісту у повітрі діоксиду сірки у 1,6-2,5 рази, також перевищення вмісту діоксиду азоту у 3-4,3 рази зафіксоване на всіх постах, крім посту за адресою: проспект Науки, 37.

Зазначені речовини властиві викидам, що утворюються при спалюванні вугілля, мазуту, дизпалива, газу у теплоенергетичних та опалювальних установках (сміттєспалювальні заводи, теплоелектростанції та котельні, опалювальне обладнання в житлових будинках) та у двигунах внутрішнього згорання автомобілів.

"На автотранспорт приходиться близько 80% усіх викидів в атмосферне повітря міста", - додають у службі.

Проте зазначається, що враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, у Києві метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок в атмосфері.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня, в Україні від 9° морозу до 6° тепла.

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