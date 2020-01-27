Стало известно, какими веществами загрязнен воздух в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В некоторых районах Киева зафиксированы превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной Госпродпотребслужбы.
"23 января 2020 года уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы Киева оставался высоким. На нескольких постах зарегистрировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ", - говорится в сообщении.
В частности, на Бессарабской площади количество пыли превышает предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза. На всех постах зарегистрировано превышение содержания в воздухе диоксида серы в 1,6-2,5 раза, также превышение содержания диоксида азота в 3-4,3 раза зафиксировано на всех постах, кроме поста по адресу: проспект Науки, 37.
Указанные вещества свойственны выбросов, образующихся при сжигании угля, мазута, дизтоплива, газа в теплоэнергетических и отопительных установках (мусоросжигательные заводы, теплоэлектростанции и котельные, отопительное оборудование в жилых домах) и в двигателях внутреннего сгорания автомобилей.
"На автотранспорт приходится около 80% всех выбросов в атмосферный воздух города", - добавляют в службе.
Однако отмечается, что, учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, в Киеве метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.
Напомним, что сегодня, 27 января, в Украине от 9° мороза до 6° тепла.