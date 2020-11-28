Вред экологии: ArcelorMittal заплатил более 11 млн грн убытков

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" уплатило более 11 млн гривен убытков за причиненный экологии ущерб. Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГЭИ.

"В ноябре ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" уплатило более 11 млн гривен убытков за причиненный экологии ущерб", - цитирует пресс-служба Малеваного.

Он уточнил, что 3-16 сентября по поручению премьер-министра Украины ГЭИ провела проверку на предприятии и обнаружила, что оно осуществляет сверхурочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

По результатам проверки, мы рассчитали суммы убытков - сначала более чем 7 млн, а затем 4,1 млн грн. Обе суммы уплачены "Арселор Миттал Кривой Рог" добровольно, информируют в пресс-служб.

"ГЭИ еще продолжает проверку соблюдения предприятием природоохранного законодательства в части обращения с отходами и спецводопользование", - сказал Малеваный.

Напомним, в июле прошлого года в СБУ заявили, что руководство "АрселорМиттал" допустило нарушение техники безопасности, результатом которого стал утечка радиации на предприятии.

Кроме того, в 2016 году ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог" уже платило государству 72,7 млн грн убытков, причиненных в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ.

Как сообщал ранее УНН, в Кривом Роге планируют открыть до конца года "Офис чистой окружающей среды".

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