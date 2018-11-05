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Неизвестный швырнул камни в окна ГПУ

Неизвестный швырнул камни в окна ГПУ

Киев  •  УНН

 • 10518 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Мужчину, который бросил камни в окна Генеральной прокуратуры Украины, доставили в управление полиции. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

“Наряд охраны остановил правонарушителя и вызвал патрульных полицейских и следственно-оперативную группу. После установления всех обстоятельств действиям мужчины будет дана правовая оценка”, - говорится в сообщении.

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В столичную полицию поступила информация о том, что неизвестный разбил стекло в административном здании на улице Резницкой. На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.

Правоохранители обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания. Нарушителя обнаружили на месте, а затем доставили в Печерский управления полиции. Им оказался 38-летний житель Винницы.

Сейчас с мужчиной общаются правоохранители и собирают объяснения. После окончания проверки его действиям будет дана правовая квалификация.

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Как сообщал УНН, 17 сентября активисты националистических организаций устроили пикет здания ГПУ. Нацкорпус анонсировал акцию с требованием от ГПУ объяснить обществу, почему власти выдали России Тимура Тумгоева — добровольца из Ингушетии, который, по их словам, воевал на Донбассе.

По факту столкновений у здания ГПУ столичная полиция открыла два уголовных производства.

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