У центрі Києва поліцейських закидали піротехнікою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час несення служби на вулиці Генерала Алмазова правоохоронці виявили групу молодих людей, які при собі мали балаклави, кийки та піротехнічні вироби. Вони намагалися встановити палатки, а на зауваження правоохоронців почали кидати піротехнічні вироби. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"Під час несення служби на вулиці Генерала Алмазова правоохоронці виявили групу молодих людей, які при собі мали балаклави, кийки та піротехнічні вироби. Вони намагалися встановити палатки, а на зауваження правоохоронців почали кидати піротехнічні вироби. У результаті інциденту постраждало двоє правоохоронців, лікарі надають їм медичну допомогу. На місці для документування події та вилучення речових доказів працює слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - повідомили у поліції.
Всіх учасників, а це – близько 40 осіб, серед яких є неповнолітні, доставили до Печерського управління поліції. Правоохоронці встановлюють їх анкетні дані та відбирають пояснення.
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Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Як повідомляв УНН, у травні у Києві у районі Майдану Незалежності поліція затримала сімох молодиків - одну групу з піротехнікою, іншу - з балаклавами.