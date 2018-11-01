У центрі Києва поліцейських закидали піротехнікою

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час несення служби на вулиці Генерала Алмазова правоохоронці виявили групу молодих людей, які при собі мали балаклави, кийки та піротехнічні вироби. Вони намагалися встановити палатки, а на зауваження правоохоронців почали кидати піротехнічні вироби. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.