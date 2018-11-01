В центре Киева полицейских забросали пиротехникой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время несения службы на улице Генерала Алмазова правоохранители обнаружили группу молодых людей, которые при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия. Они пытались установить палатки, а на замечания правоохранителей начали бросать пиротехнические изделия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Во время несения службы на улице Генерала Алмазова правоохранители обнаружили группу молодых людей, которые при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия. Они пытались установить палатки, а на замечания правоохранителей начали бросать пиротехнические изделия. В результате инцидента пострадали двое полицейских, врачи оказывают им медицинскую помощь. На месте для документирования события и изъятия вещественных доказательств работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - сообщили в полиции.
Всех участников, а это - около 40 человек, среди которых есть несовершеннолетние, доставили в Печерское управление полиции. Правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мексике во время взрывов пиротехники погибли 24 человека
Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.
Как сообщал УНН, в мае в Киеве в районе Майдана Независимости полиция задержала семерых молодых людей - одну группу с пиротехникой, другую - с балаклавой.