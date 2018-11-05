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Невідомий жбурнув каміння у вікна ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Чоловіка, який кинув каміння у вікна Генеральної прокуратури України, доставили до управління поліції. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“Наряд охорони зупинив правопорушника та викликав патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу. Після встановлення всіх обставин діям чоловіка буде надана правова оцінка”, — йдеться у повідомленні.

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До столичної поліції надійшла інформація про те, що невідомий розбив скло в адміністративній будівлі на вулиці Різницькій. На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці виявили два розбитих вікна на першому поверсі будівлі. Порушника виявили на місці, а відтак доставили до Печерського управління поліції. Ним виявився 38-річний вінничанин.

Зараз із чоловіком спілкуються правоохоронці та відбирають пояснення. Після закінчення перевірки його діям буде надана правова кваліфікація.

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Як повідомляв УНН, 17 вересня активісти націоналістичних організацій влаштували пікет будівлі ГПУ. Нацкорпус анонсував акцію з вимогою від ГПУ пояснити суспільству, чому влада видала Росії Тимура Тумгоєва — добровольця з Інгушетії, який, за їхніми словами, воював на Донбасі.

За фактом сутичок під будівлею ГПУ столична поліція відкрила два кримінальних провадження.

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