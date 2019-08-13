В Верховном суде Индии заявили, что "нужно много времени, чтобы навести порядок в Кашмире"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Индийским властям необходимо больше времени для восстановления порядка в Кашмире, заявил во вторник судья Верховного суда, сказав, что уже девятый день после отмены Нью-Дели специального статуса этого региона пресечения безопасности провоцируют протесты, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Суд рассматривает ходатайство активиста, направленное на снятие ограничений на связь и передвижения, которые нарушают нормальную жизнь и основные услуги в Гималайском регионе.
Телефонные линии, Интернет и телевизионные сети были заблокированы с 5 августа, когда Индия отказалась от права штата Джамму и Кашмир разрабатывать свои собственные законы и позволила нерезидентам покупать там недвижимость.
Ограничения на передвижение и собрания, включая запрет на собрания более четырех человек, были введены во вторник в главном городе региона Шринагаре. В петиции также содержится просьба об освобождении задержанных политических лидеров в Кашмире с более чем 300 человек, предназначенных для предотвращения массовых протестов.
Менака Гурусвами, адвокат заявителя, сказала, что суд должен принять решение о возобновлении больниц и открытие школ.
“Это все, о чем я прошу”, — сказала она суду.
Судья Арун Мишра заявил, что правительство хочет как можно скорее вернуть Кашмир к нормальной жизни. “Ситуация такова, что никто не знает, что происходит. Мы должны дать им время, чтобы восстановить нормальную жизнь. Никто не может рисковать и 1% шансов”, — сказала Мишра. “Кто будет ответственен, если завтра случится что-то действительно плохое?”, — сказал он.
Напоминаем, Пакистан остановил железнодорожное сообщение с Индией, ведь “возможна война в ближайшие месяцы”.