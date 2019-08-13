В Верховном суде Индии заявили, что "нужно много времени, чтобы навести порядок в Кашмире"

КИЕВ. 13 августа. УНН. Индийским властям необходимо больше времени для восстановления порядка в Кашмире, заявил во вторник судья Верховного суда, сказав, что уже девятый день после отмены Нью-Дели специального статуса этого региона пресечения безопасности провоцируют протесты, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.