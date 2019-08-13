У Верховному суді Індії заявили, що "потрібно багато часу, аби навести порядок у Кашмірі"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Індійській владі необхідно більше часу для відновлення порядку в Кашмірі, заявив у вівторок суддя Верховного суду, сказавши, що вже дев’ятий день після скасування Нью-Делі спеціального статусу цього регіону запобіжного заходу безпеки провокують протести, пише УНН з посиланням на агентство Reuters.
Суд розглядає клопотання активіста, спрямоване на зняття обмежень на зв’язок і пересування, які порушують нормальне життя і основні послуги в Гімалайському регіоні.
Телефонні лінії, Інтернет і телевізійні мережі були заблоковані з 5 серпня, коли Індія відмовилася від права штату Джамму і Кашмір розробляти свої власні закони і дозволила нерезидентам купувати там нерухомість.
Обмеження на пересування і збори, включаючи заборону на зібрання більше чотирьох осіб, були введені у вівторок в головному місті регіону Шрінагарі. У петиції також міститься прохання про звільнення затриманих політичних лідерів в Кашмірі з більш ніж 300 осіб, утримуваних для запобігання масових протестів.
Менака Гурусвамі, адвокат заявника, сказала, що суд повинен прийняти рішення про відновлення лікарень і відкриття шкіл.
“Це все, про що я прошу”, — сказала вона суду.
Суддя Арун Мішра заявив, що уряд хоче якомога швидше повернути Кашмір до нормального життя. “Ситуація така, що ніхто не знає, що відбувається. Ми повинні дати їм час, щоб відновити нормальне життя. Ніхто не може ризикувати і 1% шансів”, — сказала Мішра. “Хто буде відповідальний, якщо завтра трапиться щось дійсно погане?”, — сказав він.
Нагадуємо, Пакистан зупинив залізничне сполучення з Індією, адже “можлива війна у найближчі місяці”.