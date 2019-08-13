У Верховному суді Індії заявили, що "потрібно багато часу, аби навести порядок у Кашмірі"

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Індійській владі необхідно більше часу для відновлення порядку в Кашмірі, заявив у вівторок суддя Верховного суду, сказавши, що вже дев’ятий день після скасування Нью-Делі спеціального статусу цього регіону запобіжного заходу безпеки провокують протести, пише УНН з посиланням на агентство Reuters.