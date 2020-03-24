В Верховной Раде рассмотрят новый проект бюджета из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104415 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107123 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109066 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107727 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117217 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101766 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106001 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106787 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131684 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Верховной Раде рассмотрят новый проект бюджета из-за коронавируса

В Верховной Раде рассмотрят новый проект бюджета из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 16890 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада рассмотрит новый проект бюджет на внеочередном заседании. Об этом сказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“Верховная Рада будет собираться на внеочередном заседании и рассматривать бюджет”, — сказала Кузнецов.

Она добавила, что в новом законопроекте о бюджете с учетом ситуации с пандемией коронавируса будет создан стабилизационный фонд, из которого будут покрываться неотложные расходы.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины заявил, что Кабмин планирует создать Стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом, а Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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