У Верховній Раді розглянуть новий проект бюджету через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховна Рада розгляне новий проект бюджет на позачерговому засіданні. Про це сказала заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
“Верховна рада буде збиратися на позачерговому засіданні й розглядати бюджет”, — сказала Ковалів.
Вона додала що у новому законопроекті про бюджет з врахуванням ситуації з пандемією коронавірусу буде створений стабілізаційний фонд, з якого покриватимуться нагальні витрати.
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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України заявив, що Кабмін планує створити Стабілізаційний фонд для боротьби з коронавірусом, а Мінфін готує зміни до держбюджету через коронавірус.