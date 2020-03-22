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В уряді планують створити Стабілізаційний фонд для боротьби з коронавірусом

В уряді планують створити Стабілізаційний фонд для боротьби з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля найближчим часом планується створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусною інфекцією та її наслідками в Україні. Про це він сказав під час участі у нараді з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, передає УНН.

"Ми, уряд, працюємо 24/7. Щодня у нас відбуваються зустрічі, такі як з представниками G7, китайського уряду, МВФ тощо. Наші міжнародні та європейські партнери підтримують нас. У деяких ситуаціях ми реагуємо на виклики швидше, ніж інші", – сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також розповів, що проводиться моніторинг захворюваності та потреб державних закладів на основі інформації з місцевих лікарень. Він допоможе справедливо розподіляти ресурси, грамотно прогнозувати та робити замовлення у майбутньому. Очільник уряду також закликав не допустити корупційних дій і зловживань при закупівлі засобів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу, і зазначив, що планується створення Стабілізаційного фонду для боротьби з цією інфекцією та її наслідками в Україні.

Крім цього Денис Шмигаль зауважив, що найбільші бюджети в регіонах для боротьби із загрозою COVID-19 є там, де поєднали надходження з обласного та місцевого бюджетів, а також залучили великий бізнес. Він закликав голів ОДА та міст долучати бізнес до закупівлі необхідної медичної бази.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав регіональних менеджерів об’єднатися заради недопущення поширення епідемії коронавірусу в Україні.

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