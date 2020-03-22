В правительстве планируют создать Стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 22 марта. УНН. По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в ближайшее время планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями в Украине. Об этом он сказал во время участия в совещании с главами областных государственных администраций и городскими главами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передает УНН.