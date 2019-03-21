В вентиляции теплохода прятали более 20 тыс. пачек контрабандных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Пограничники обнаружили более 20 тыс. пачек контрабандных сигарет, которые прятали в вентиляционных помещениях теплохода. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
Незаконный табак прятали на одном из теплоходов, который прибыл в пункт пропуска "Черноморский морской порт" в Одесской области.
В ГПСУ отметили, что во время совместного углубленного осмотра на верхней палубе в вентиляционных помещениях были найдены табачные изделия в блоках различных марок производства Грузии и сигареты для продажи в магазинах беспошлинной торговли.
Как сообщается, в настоящее время обнаружено предварительно более 20 000 пачек сигарет. Продолжается проверка и точный подсчет товара.
Напомним, в Кривом Роге мужчина организовал контрабанду деталей для оружия из Северной Америки.