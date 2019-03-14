У Кривому Розі чоловік організував контрабанду деталей для зброї з Північної Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Кривому Розі правоохоронці затримали місцевого мешканця, який займався контрабандою деталей вогнепальної зброї з Північної Америки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Кривого Рогу налагодив незаконне переправлення частин вогнепальної нарізної зброї на територію України. Для цього зловмисник використовував технологічні пустоти автомобілів, що ввозились в Україну з однієї з країн Північної Америки.
Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили в імпортованому авто контрабандну продукцію, зокрема рамки до пістолетів різних моделей та затвори з ударним механізмом, стволом і зворотною пружиною до пістолетів марки Glock.
Також у помешканні зловмисника вилучено пістолет марки Colt M1911, велику кількість пістолетних затворів, рамок, стволів, магазинів та інших елементів зброї.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.
Як повідомляв УНН, деталі для новітніх українських ракет контрабандою завозили з РФ.