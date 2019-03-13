Деталі для новітніх українських ракет контрабандою завозили з РФ

КИЇВ. 13 березня. УНН. Окремі деталі для новітніх українських ракет середньої дальності також контрабандою завозили з РФ. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на позачерговому розширеному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в “Укроборонпромі”, передає кореспондент УНН.