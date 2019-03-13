Детали для новейших украинских ракет контрабандой завозили из РФ

"Новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе, благодаря тому, что "Укроборонпром" закупил по подобной схеме часть необходимых изделий", - рассказал генпрокурор.

По его словам, другого пути при производстве отдельных деталей в "Укроборонпрома" нет, если речь идет о закупке уникальных узлов и деталей техники, как закупать их в РФ.

При этом он добавил, что ФСБ на прошлой неделе перекрыла все известные ГПУ схемы завоза деталей.

Напомним, в 2017 году в Национальный антикоррупционного бюро были направлены материалы дела, из которых следует вероятная коррупционная деятельность работников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь". В то же время, по заявлению руководителя САП, никаких действий НАБУ в этом деле не совершала.



Генпрокурор заявил, что монополию на расследование хищений в "оборонке" имеет НАБУ.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был освобожден первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковских и других фигурантах "оборонительной" дела.