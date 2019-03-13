Детали для новейших украинских ракет контрабандой завозили из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Отдельные детали для новейших украинских ракет средней дальности также контрабандой завозили из РФ. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на внеочередном расширенном заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и коррупции в "Укроборонпроме", передает корреспондент УНН.
"Новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе, благодаря тому, что "Укроборонпром" закупил по подобной схеме часть необходимых изделий", - рассказал генпрокурор.
По его словам, другого пути при производстве отдельных деталей в "Укроборонпрома" нет, если речь идет о закупке уникальных узлов и деталей техники, как закупать их в РФ.
При этом он добавил, что ФСБ на прошлой неделе перекрыла все известные ГПУ схемы завоза деталей.
Напомним, в 2017 году в Национальный антикоррупционного бюро были направлены материалы дела, из которых следует вероятная коррупционная деятельность работников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь". В то же время, по заявлению руководителя САП, никаких действий НАБУ в этом деле не совершала.
Генпрокурор заявил, что монополию на расследование хищений в "оборонке" имеет НАБУ.
Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был освобожден первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковских и других фигурантах "оборонительной" дела.