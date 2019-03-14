В Кривом Роге мужчина организовал контрабанду деталей для оружия из Северной Америки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Кривом Роге правоохранители задержали местного жителя, который занимался контрабандой деталей огнестрельного оружия из Северной Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Кривого Рога наладил незаконную переправку частей огнестрельного нарезного оружия на территорию Украины. Для этого злоумышленник использовал технологические пустоты автомобилей, которые ввозились в Украину из одной из стран Северной Америки.
Во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили в импортируемом авто контрабандную продукцию, в частности рамки к пистолетам различных моделей и затворы с ударным механизмом, стволом и возвратной пружиной к пистолетам марки Glock.
Также в квартире злоумышленника изъят пистолет марки Colt M1911, большое количество пистолетных затворов, рамок, стволов, магазинов и других элементов оружия.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (Контрабанда) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств уголовного преступления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.
Как сообщал УНН, детали для новейших украинских ракет контрабандой завозили из РФ.