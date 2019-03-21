У вентиляції теплохода ховали понад 20 тис. пачок контрабандних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прикордонники виявили понад 20 тис. пачок контрабандних сигарет, які ховали у вентиляційних приміщеннях теплохода. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, передає УНН.
Незаконний тютюн ховали на одному з теплоходів, який прибув у пункт пропуску "Чорноморський морський порт" на Одещині.
У ДПСУ зазначили, що під час спільного поглибленого огляду на верхній палубі в вентиляційних приміщеннях було знайдено тютюнові вироби в блоках різних марок виробництва Грузії та сигарети для продажу в магазинах безмитної торгівлі.
Як повідомляється, на цей час виявлено попередньо понад 20 тисяч пачок сигарет. Продовжується перевірка та точний підрахунок товару.
Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік організував контрабанду деталей для зброї з Північної Америки.