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У вентиляції теплохода ховали понад 20 тис. пачок контрабандних сигарет

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Прикордонники виявили понад 20 тис. пачок контрабандних сигарет, які ховали у вентиляційних приміщеннях теплохода. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, передає УНН.

У вентиляції теплохода ховали понад 20 тис. пачок контрабандних сигарет

Незаконний тютюн ховали на одному з теплоходів, який прибув у пункт пропуску "Чорноморський морський порт" на Одещині.

У ДПСУ зазначили, що під час спільного поглибленого огляду на верхній палубі в вентиляційних приміщеннях було знайдено тютюнові вироби в блоках різних марок виробництва Грузії та сигарети для продажу в магазинах безмитної торгівлі.

Як повідомляється, на цей час виявлено попередньо понад 20 тисяч пачок сигарет. Продовжується перевірка та точний підрахунок товару.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік організував контрабанду деталей для зброї з Північної Америки.

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