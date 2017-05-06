В Венеции начали борьбу с шаурмой, которая быстро набирает популярность
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Венецианские власти запретили открывать новые точки уличной продажи шаурмы, а также ограничили количество точек общественного питания, где можно приобрести пиццу, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
“Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции”, — заявила глава городского департамента туризма Паола Мар.
Каждый год Венеция принимает миллионы туристов. Это влияет на город, поэтому власти вводят различные меры для сохранения уникальности и идентичности Венеции.