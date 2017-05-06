У Венеції розпочали боротьбу з шаурмою, яка швидко набирає популярність
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Венеціанська влада заборонила відкривати нові точки вуличного продажу шаурми, а також обмежили кількість точок громадського харчування, де можна придбати піцу, передає УНН з посиланням на The Guardian.
“Ми маємо намір обмежити види діяльності, які несумісні зі збереженням культурної спадщини Венеції”, — заявила голова міського департаменту туризму Паола Мар.
Кожен рік Венеція приймає мільйони туристів. Це впливає на місто, саме тому влада вводить різні заходи для збереження унікальності та ідентичності Венеції.