У Венеції розпочали боротьбу з шаурмою, яка швидко набирає популярність

“Ми маємо намір обмежити види діяльності, які несумісні зі збереженням культурної спадщини Венеції”, — заявила голова міського департаменту туризму Паола Мар.

Кожен рік Венеція приймає мільйони туристів. Це впливає на місто, саме тому влада вводить різні заходи для збереження унікальності та ідентичності Венеції.