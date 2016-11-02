В Венесуэле оппозиция отменила марш протеста против президента Н.Мадуро

"Решение было принято после посреднических усилий Ватикана", - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель парламента и генсек консервативной партии Демократическое действие Хенри Рамос Аллуп, данный шаг не следует рассматривать как "капитуляцию", напротив, он направлен на то, чтобы найти выход из политического кризиса.

Как сообщал УНН, правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и оппозиция согласились продолжить переговоры, чтобы остановить многомесячный политический, экономический и социальный кризис в стране.