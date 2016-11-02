У Венесуелі опозиція скасувала марш протесту проти президента Н.Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Депутати парламенту Венесуели вирішили не запускати "політичний процес" над президентом Ніколасом Мадуро, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Рішення було прийнято після посередницьких зусиль Ватикану”, — йдеться в повідомленні.
Як пояснив голова парламенту і генсек консервативної партії Демократична дія Хенрі Рамос Аллуп, даний крок не слід розглядати як “капітуляцію”, навпаки, він спрямований на те, щоб знайти вихід з політичної кризи.
Як повідомляв УНН, уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро і опозиція погодилися продовжити переговори, щоб зупинити багатомісячну політичну, економічну і соціальну кризу в країні.