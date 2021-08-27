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У Венедиктовой говорят, начат процесс рассекречивания материалов дела об Иловайской трагедии

У Венедиктовой говорят, начат процесс рассекречивания материалов дела об Иловайской трагедии

Киев  •  УНН

 • 15671 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Процесс рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска начался. Об этом на брифинге в пятницу сказал глава Департамента надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в Офисе Генпрокурора Юрий Рудь, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Сама процедура рассекречивания не входит в компетенцию Офиса Генерального прокурора. Порядок рассекречивания материалов, составляющих государственную тайну, определен действующим законодательством. Мы инициировали этот вопрос, в дальнейшем Главным следственным управлением СБУ были направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании материалов в Генеральный штаб ВС, в штаб АТО и в другие подразделения СБУ. Сейчас этот процесс начался", - сказал Рудь.

Детали

По словам руководителя Департамента, после завершения процесса в установленном порядке рассекреченные материалы будут размещены на сайте ОГП.

На уточняющий вопрос УНН он рассказал, что процесс рассекречивания будет поэтапным.

"Документов, которые имеют гриф секретности - сотни томов. Сразу рассмотреть все документы невозможно. При этом у нас работают еще военные эксперты, поэтому мы должны обеспечить их работу с этими документами. Мы не можем все документы просто взять и передать на рассмотрение соответствующих органов по рассекречиванию. Поэтому мы будем проводить эту работу совместно с Главным следственным управлением СБУ поэтапно", - заявил Рудь.

По его словам, завершение процесса ожидается уже в этом году.

Добавим

По данным Офиса Генпрокурора, расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией. В ходе расследования допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 - с грифом ограниченного доступа.

Напомним

В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. По данным ОГП, тогда, 26-28 августа, между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам. Однако, как указывают в ОГП, 29 августа 2014 года "по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 1949 года, российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО". По данным ОГП, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.

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