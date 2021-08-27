У Венедіктової кажуть, розпочато процес розсекречення матеріалів справи про Іловайську трагедію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Процес розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська розпочався. Про це на брифінгу у п’ятницю сказав очільник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів‚ вчинених в умовах збройного конфлікту, в Офісі Генпрокурора Юрій Рудь, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Сама процедура розсекречення не входить до компетенції Офісу Генерального прокурора. Порядок розсекречення матеріалів, які становлять державну таємницю, визначений чинним законодавством. Ми ініціювали це питання, у подальшому Головним слідчим управлінням СБУ були скеровані відповідні клопотання про розсекречення матеріалів до Генерального штабу ЗС, до штабу АТО та до інших підрозділів СБУ. Зараз цей процес розпочався”, — сказав Рудь.

Деталі

За словами керівника Департаменту, після завершення процессу у встановленому порядку розсекречені матеріали будуть розміщенні на сайті ОГП.

На уточнююче запитання УНН він розповів, що процес розсекречення буде поетапним.

“Документів, які мають гриф таємності — сотні томів. Відразу розглянути всі документи неможливо. При цьому у нас працюють ще військові експерти, тому ми повинні забезпечити їх роботу з цими документами. Ми не можемо всі документи просто взяти і передати на розгляд відповідних органів щодо розсекречення. Тому ми будемо проводити цю роботу спільно з головним слідчим управлінням СБУ поетапно”, — заявив Рудь.

З його слів, завершення процесу очікується вже у цьому році.

Додамо

За даними Офісу Генпрокурора, розслідування Іловайських подій триває по двох напрямах: організація вторгнення з боку РФ та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва антитерористичною операцією. Під час розслідування допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 300 томів, з яких понад 70 - із грифом обмеженого доступу.

Нагадаємо

Наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. За даними ОГП, тоді, 26-28 серпня, між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ почалися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань України за узгодженими маршрутами. Однак, як вказують в ОГП, 29 серпня 2014 року "за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, в порушення вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками під час виходу особового складу підрозділів сил АТО". За даними ОГП, у результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.

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